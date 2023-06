Caro Gravina, dica a Ceferin che non siamo tutti scemi

L'Uefa ha annunciato che introdurrà il Var a partire dai quarti di finale dell'Europeo Under 21 appena cominciato in Georgia e in Romania. Bene. Anzi male, malissimo. E perché non ci ha pensato prima? E perché non da subito? E la goal line technlology? Non è bastato all'Uefa lo scandaloso arbitraggio costato la sconfitta all'Italia contro la Francia? Non è stata sufficiente all'Uefa la vergogna dell'olandese Allard Lindhout che non ha annullato il gol francese viziato dal fallo su Okoli, ha negato un rigore solare agli azzurri, non ha visto il gol regolare di Bellanova? Caro Gabriele Gravina, lei è il presidente della Federcalcio italiana, fresca di centoventicinquesimo compleanno, 4 volte campione del mondo, 2 volte campione d'Europa e tuttora campione continentale in carica, 1 volta campione olImpica, vicecampione del mondo Under 20, cinque volte campione d'Europa Under 21, storicamente all'avanguardia nell'introduzione del Var e della goal line technology.