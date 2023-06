Europei Under 21, arriva il Var dopo il caos Francia-Italia: la decisione Uefa

ROMA - Hanno pesato gli errori arbitrali in Francia-Italia Under 21. Hanno pesato sulla sconfitta degli azzurrini, ma hanno chiaramente evidenziato il problema della tecnologia di supporto mancante, senza la quale l'arbitro Lindhout è incappato in una serie di errori pesantissimi. La rabbia azzurra si è poi concretizzata nelle parole post partita di Nicolato ("Incredibile, fatico a parlare"), e nelle reazioni dei calciatori come quella social del centrocampista Fagioli.