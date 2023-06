U21, crisi nei vivai: è rivoluzione

parecchio calda anche la pista, guru del calcio giovanile, esperto e vincente, recentemente promosso nello staff di Mancini per le finali di Nations: il torneo continentale U19 che comincia il 3 luglio è la sua occasione per mettere la freccia. Non vanno dimenticati neppure Alberico, uomo fidatissimo del Mancio, e Bernardo, altro profilo “made in Figc”, oggi sulla panchina dell’Under 17.

Salutato Nicolato (il contratto dell’allenatore veneto scade oggi), è già partita la caccia al successore sulla panchina dell’Under 21, con il ct Mancini che avrà un ruolo di supervisore per avvicinare - sempre di più - la selezione giovanile più importante alle metodologie della Nazionale maggiore. Tra lunedì e martedì andrà in scena un summit tra il presidente Figc, Gabriele Gravina , il coordinatore delle nazionali giovanili, Maurizio Viscidi , Roberto Mancini e altri uomini fidati. L’obiettivo è trovare una soluzione immediata. Restano due correnti di pensiero: quella più accreditata spinge per la soluzione interna, l’altra per il “nome forte” come Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi , entrambi stimati da Gravina e dallo stesso Mancini. Quella di promuovere Carmine Nunziata , costruttore di gruppi, tattico evolutissimo e specialista dei tornei in pochi giorni, è un’idea che piace a molti; negli ultimi 5 anni il suo “peggior” risultato è stata una semifinale europea.

Ripartire dal talento sarà, in qualsiasi caso, il primo passo. Ma la Federcalcio non può compierlo senza il supporto dei club, troppo spesso un ostacolo alla programmazione (vedi la riforma...).

La rosa dell'Under 21 è scesa in campo 22% in meno di minuti nelle gambe rispetto alla Francia (672 partite di differenza in una sola stagione) e il 17% in meno rispetto agli svizzeri. Il Club Italia prende per mano i talenti dall'U15 come insegnano le storie di Barella, Donnarumma e Scalvini, ma l'imbuto è ancora troppo stretto.

. L’Under 20, per citare un altro esempio, ha giocato il Mondiale con un gruppo sparso tra Lega Pro e Primavera e un’ossatura inesperta, schierando in porta Despalnches (secondo al Trento in C, premiato come miglior portiere del torneo), in difesa Guarino (0 minuti in A con l’Empoli), a centrocampo Faticanti (solo 1 gettone in Europa League con la Roma) e in attacco Ambrosino (6 gare da titolare in B col Cittadella).

esto non è un Paese per giovani: la media di “azzurrabili” titolari per ogni turno di A oscilla tra 3 e 4 in ogni squadra e lo scudetto Primavera l’ha vinto il Lecce con una formazione fatta di stranieri. Proprio in Primavera è stata introdotta una norma che progressivamente punta a far crescere il numero di italiani e di calciatori formati nei vivai: si arriverà alla formula 10+10 nel 2026. Basterà? Difficile, se il campionato dei grandi non accompagnerà il processo con regole simili. La storia recente dice che i campioncini devono andare all’estero per emergere: Cher Ndour si sta trasferendo dal Benfica al Psg, Filippo Mané è al Borussia Dortmund, Fabio Chiarodia è nato in Germania e lì è rimasto (passando dal Werder al

Monchengladbach

) pur scegliendo i colori azzurri, il romagnolo Casadei è emigrato al Chelsea, mentre Gnonto è passato dalla Svizzera prima di consacrarsi al Leeds. Nell’estate del 2012 Verratti fu ceduto al Psg, 11 anni dopo ha fatto le valigie Tonali: stesso ruolo, stessa storia.