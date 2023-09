Under 21, Baldanzi: "Questo gruppo può togliersi belle soddisfazioni"

Tommaso Baldanzi sarà senza dubbio uno dei protagonisti del nuovo ciclo dell'Italia under 21 che sarà guidata dal nuovo tecnico Carmine Nunziata. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa il trequartista dell'Empoli, che proprio con Nunziata ha conquistato il secondo posto al Mondiale Under 20: "Il mister può dare tanto, è un allenatore forte, i numeri parlano per lui. E' vice campione del mondo con l'Under 20, ci sono tanti giocatori forti. Io penso di poter aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo, che è l'Europeo".