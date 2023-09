Italia U21, Nunziata vuole il riscatto: "Contro la Turchia basta errori"

Parola d'ordine: intensità. Ha le idee chiare il ct dell'under 21 Carmine Nunziata, in vista della sfida di domani degli azzurrini in casa della Turchia. "Dovremo alzare l'intensità -fa sapere Nunziata- anche perché la Turchia ti viene addosso e ti pressa alto. Contro la Lettonia siamo stati troppo lenti: bisogna pensare prima, essere più reattivi e giocare più in verticale e meno in orizzontale. Contro la Lettonia mi aspettavo qualcosa di più a livello di squadra, ma non è facile dopo soli tre giorni di lavoro. A livello di occasioni, comunque, ne abbiamo avute sei, più un rigore che non ci è stato concesso. Ma se non fai gol gli avversari prendono fiducia e si chiudono. Dobbiamo migliorare la condizione fisica, ma abbiamo motivazioni altissime".