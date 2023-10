Diretta Italia-Norvegia: segui la gara di qualificazione agli Europei U21 LIVE

Allo stadio Druso di Bolzano va in scena la sfida tra Italia e Norvegia U21, valevole per la terza giornata (Grupppo A) di qualificazione ai prossimi Europei di categoria del 2025 in programma in Slovacchia. Gli azzurrini di Carmine Nunziata arrivano a questo appuntamento con 4 punti in 2 partite, mentre gli scandinavi ne hanno 6 (due successi in altrettanti incontri). In testa alla classifica al momento c'è l'Irlanda del Nord con (9) ma con una gara in più disputata.