Zalewski in campo dopo il caos scommesse: titolare e gol con la Polonia U21

ROMA - Dopo essere finito nella bufera nei giorni scorsi, tirato in ballo da Fabrizio Corona nel caso scommesse ma non indagato, Nicola Zalewski torna a pensare al campo e lo fa con la sua Polonia.

Qual. Europei U21, Polonia-Estonia (ore 18): segui la diretta

Zalewski titolare con la Polonia U21

Il 21enne esterno della Roma infatti è partito titolare nell'Under 21 polacca contro i pari età dell'Estonia nel match di qualificzione agli Europei di categoria. Un match fondamentale nella corsa alla qualificazione per la Polonia, attualmente in testa al Gruppo D insieme alla Germania con 6 punti in due partite giocate. A staccare il pass e a 'raggiungere' così la Slovacchia padrona di casa saranno le prime di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro le squadre classificate al sesto posto) mentre andranno agli spareggi le altre sei seconde che si contenderanno gli ultimi tre posti. Con una vittoria la Polonia salirebbe a +5 sulla Bulgaria e a +6 sul Kosovo, che hanno però entrambe disputato un match in più rispetto a Zalewski e compagni.

Zalewski, che gol

Al 22' del primo tempo, sul risultato già di 1-0 per la Polonia, Zalewski, col 10 sulle spalle, si rende protagonista di un gol davvero bello. Prende palla sulla sinistra nella posizione di esterno offensivo, passa in mezzo a due avversari ed entra in area di rigore, si sposta il pallone sul destro e con un rasoterra sul primo palo batte il portiere.