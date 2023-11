Diretta Irlanda-Italia U21: ora LIVE la partita di oggi

CORK (IRLANDA) - Gara fondamentale per l'Italia Under 21 del Ct Nunziata: reduci dal 7-0 contro San Marino, gli azzurrini sono ospiti dell'Irlanda per la quinta giornata del gruppo A, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria in programma nel 2025 in Slovacchia. La sfida andrà in scena allo stadio Turner's Cross di Cork, con il calcio d'inizio fissato alle ore 18:30. Segui la diretta della partita.