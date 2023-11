Diretta Irlanda-Italia U21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

CORK (IRLANDA) - Gara fondamentale per l' Italia Under 21 del Ct Nunziata , che stasera è ospite dell' Irlanda per la quinta giornata del gruppo A , gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria: allo stadio Turner's Cross di Cork, il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30.

La probabile formazione di Crawford

IRLANDA (4-2-3-1): Keeley; Curtis, O’Riordan, Garcaa MacNulty, Roughan; Adeeko, Lawal; Kenny, Healy, Leavy; Armstrong. Ct: Crawford.

La probabile formazione di Nunziata

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori; Bove, Casasei, Fabbian; Ndour; Colombo, Gnonto. Ct: Nunziata.

Irlanda-Italia U21, orari e canali

La gara tra Irlanda e Italia U21 è in programma alle 18:30 a Cork, Stadio Turner's Cross e sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla Rai.

Dove vedere Irlanda-Italia U21 in diretta tv

Irlanda-Italia sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai2 in esclusiva.

Dove vedere in streaming Irlanda-Italia U21

La partita tra Irlanda-Italia sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, selezionando la diretta del canale Rai 2.

Irlanda-Italia U21, la cronaca

L'Irlanda è reduce dal ko (3-2) in casa della Norvegia, mentre l'Italia dal roboante successo (7-0) a Serravalle, contro San Marino.

