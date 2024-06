Ucraina-Italia Under 21 ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione del ct Nunziata

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Sassi; Zanotti, Ghilardi, Bonfanti, Veroli; Fabbian, Faticanti, Ndour; Fini, Raimondo, Esposito. Ct. Nunziata.

Ucraina-Italia Under 21, la cronaca

Prosegue l'avventura francese per l'Italia Under 21. La prima sfida del Torneo Maurice Revello si è conclusa col punteggio di 4-3 per gli azzurrini. A segno Seydou Fini, Giovanni Fabbian su rigore e due volte Antonio Raimondo. Ora il secondo match contro i pari età dell'Ucraina.

Sono 12 i giocatori al debutto per l'Under 21 tra i 26 convocati dal ct Nunziata che approfitterà del torneo con cinque gare in due settimana per testare diversi giovani in vista delle prossime gare di qualificazione a Euro 2025. Oltre al Giappone e all'Ucraina, anche Panama e Indonesia sono inserite nel Gruppo B con l'Italia che ora punta al primo posto.