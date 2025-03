L'Italia Under 21 pareggia contro la Danimarca: Prati risponde a Sorensen con un gran gol

Prati pareggia per l'Italia: Sorensen illude la Danimarca

Succede tutto nel primo tempo a Cittadella: dopo un primo dominio dell'Italia, la Danimarca passa in vantaggio al 21' grazie al gol del centrocampista del Midtjylland Sorensen. L'Italia reagisce e concretizza la superiorità con la rete di Prati che arriva al 34': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, fa partire un destro al volo da fuori area, pallone che 1 si infila all'angolino sinistro. La squadra di Nunziata spinge nel finale di primo tempo, specialmente con Ambrosino e Pafundi, ma non riesce a passare in vantaggio. Nella ripresa, Fabbian sfiora il gol del sorpasso da posizione molto ravvicinata, ma il pallone finisce di poco al lato. Quella contro la Danimarca è stata l'ultima amichevole degli Azzurrini prima dell'inizio del prossimo Europeo di categoria, in programma a giugno in Slovacchia. Italia Under 21 inserita nel girone A con i padroni di casa della Slovacchia, poi i finalisti dello scorso anno della Spagna e la Romania.