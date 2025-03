Italia-Olanda Under 21 diretta: segui la partita di oggi verso l'Europeo

Dopo aver ottenuto la qualificazione per gli Europei di categoria in programma la prossima estate, torna in campo l' Italia U21 . Amichevole prestigiosa contro l' Olanda del romanista Salah-Eddine e dell'ex Sassuolo Flamingo , autore del gol del Psv che ha eliminato la Juventus dalla Champions League. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

18:00

Il girone degli Azzurrini a Euro 2025

L'11 giugno 2025 inizierà l'Europeo U21. Gli Azzurrini di Nunziata sono stati inseriti nel girone A insieme ai campioni in carica della Spagna, alla Romania e ai padroni di casa della Slovacchia.

17:50

Dove vedere Italia-Olanda U21 in tv

Ultime amichevoli per l'Italia U21 prima dell'Europeo in programma quest'estate: info e canali per seguire in tv e in streaming la sfida contro l'Olanda.

17:45

I convocati di Nunziata

26 sono i calciatori a disposizione per il commissario tecnico Nunziata per le due amichevoli contro Olanda e Danimarca: ecco la lista completa.

17:40

Le altre U21 in campo: stasera Francia-Inghilterra

Giornata di amichevoli per le formazioni U21: ha aperto in programma l'Islanda con la vittoria per 3-0 sull'Ungheria. Alle 18 inizierà Slovacchia-Germania, un'ora più tardi ci sarà il fischio d'inizio di Ucraina-Slovenia. Il quadro si chiuderà con il big match di stasera alle 21 tra Francia e Inghilterra.

17:35

Italia U21, la formazione ufficiale

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian, Ndour, Miretti; Gnonto, Baldanzi; Koleosho. Ct. Nunziata.

17:33

La formazione dell'Olanda U21: gioca Salah-Eddine

OLANDA U21 (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Asante, Flamingo, Goes, Salah-Eddine; Proper, Fitz-Jim; Manhoef, Banzuzi, Poku; Emegha. Ct: Reiziger.

17:30

Italia-Olanda U21, tutto pronto al Penzo

Tutto pronto al Penzo di Venezia per la sfida amichevole tra Italia U21 e Olanda U21: inizio della partita programmato per le 18:15.

Stadio Penzo - Venezia