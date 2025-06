Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi

Dopo aver battuto Romania e Slovacchia, l'Italia U21 di Carmine Nunziata è pronta per rimettersi in gioco e conquistare il primo posto nel girone A degli Europei di categoria . L'avversario è la Spagna di Santi Denia, a punteggio pieno e a pari punti degli Azzurrini, che al momento è davanti alla squadra italiana per maggior numero di gol realizzati. La vincente di questa sera, fischio d'inizio alle 21, sfiderà ai quarti la seconda forza del gruppo B, mentre la seconda classificata affronterà la prima dello stesso girone: quindi Germania o Inghilterra . Segui tutti gli aggiornamenti pre e post match con interviste e approfindimenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

L'arbitro Walsh dà il via al match degli Europei Under 21

Dopo quasi 10' gli Azzurrini sono rilegati nelle propria metà campo e non riescono a ripartire: Moro prova la conclusione con il sinistro sul primo palo ma viene murato dalla conclusione provvidenziale di Coppola, che manda in corner

Inquadrato sofferente per questo avvio di partita in tribuna Tommaso Baldanzi: il giocatore della Roma è fuori per un infortunio al ginocchio, rimendiato nel match contro la Slovacchia

20:55

Spagna e Italia in campo

Le squadre entrano sul terreno di gioco e si preparano agli inni nazionali

20:53

Le parole di Ghilardi prima del match

"Spagna-Italia è un classico dell'Under 21, ma anche della Nazionale. È una partita che è sempre stata bella, che ha sempre regalato emozioni. Speriamo lo faccia anche oggi. Noi cercheremo di vincere e sarà importante non prendere gol, è l'obiettivo sicuramente. In queste due prime parite ci siamo riusciti e abbiamo mantenuto la porta inviolata. Speriamo di farlo anche oggi", ha detto il capitano degli Azzurrini

20:50

L'Italia "blinda la porta"

Da una parte, solo l’Olanda U21 (18) ha tirato più volte nello specchio della porta rispetto alla Spagna U21 (17) in questa edizione del Campionato Europeo; dall’altra, l’Italia U21 è la formazione che ha concesso meno conclusioni totali (quattro)

20:45

Zanotti e Casadei i gioielli d'Italia

Mattia Zanotti ha vinto 17 duelli finora in questo Campionato Europeo e tra i difensori lo precede soltanto il polacco Ariel Mosór (19); sempre tra i pariruolo, Lorenzo Pirola è invece primo nel torneo in corso per respinte difensive (18). Cesare Casadei potrebbe diventare il primo giocatore dell’Italia U21 a segnare in due match consecutivi in una singola edizione del Campionato Europeo (qualificazioni escluse) a partire da Patrick Cutrone nel 2021 (contro Slovenia U21 e Portogallo U21)

20:35

Spagna, il dato da bomber

La Spagna U21 ha perso solo una delle sei sfide contro l’Italia U21 disputate in campo neutro (3V, 2N), mantenendo la porta inviolata in due delle ultime tre contro gli Azzurrini. E sono spagnoli due dei quattro giocatori che hanno tentato più cross su azione in questa edizione del Campionato Europeo: Raúl Moro (11) e Juanlu Sánchez (nove, al pari di Kenneth Taylor) – tra loro l’olandese Million Manhoef (10)

20:30

Orgoglio Gnonto

Tantissimi i talenti da tenere d'occhio tra le 16 Nazionali: Transfermarkt ha stilato la top 25 dei giovani dalla valutazione più alta, elenco dove l'unico azzurro presente è Gnonto. E tra i giocatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi, i più preziosi di tutti sono due 18enni

20:25

Italia contro Spagna: un match "classico"

Italia e Spagna si incontrano per l'ottava volta in una fase finale di EURO U21 e la Spagna ha un leggero vantaggio nel bilancio dei precedenti con tre vittorie. Sono due i successi per l'Italia e due i pareggi, il più recente dei quali è stato lo 0-0 nella fase a gironi del 2021

20:20

L'Italia Under 21 ai quarti: le nazioni avversarie

Sarà probabilmente una tra Germania e Inghilterra la prossima avversaria degli Azzurrini. L’Italia è la Nazionale con il maggior numero di partecipazioni alla Fase Finale dell’Europeo Under 21: 23 volte promossa ai Quarti, quando il torneo si svolgeva con un tabellone ad eliminazione diretta (dal 1978 al 1992), o al Torneo conclusivo (dal 1994 in poi)

20:15

Italia Under 21, la statistica

Dopo aver subito cinque sconfitte consecutive tra tutte le competizioni subendo in media esattamente tre gol a partita (15 totali), l’Italia U21 è rimasta imbattuta nelle ultime due gare contro la Spagna U21, entrambe nella fase finale del Campionato Europeo (1V, 1N). Inoltregli Azzurrini, se dovessero trionfare stasera, potrebbero vincere ognuna delle tre sfide della fase a gironi del torneo per la prima volta nella propria storia

20:10

Under 21, Ambrosino sfida la Spagna e punta in alto: “Voglio vincere l’Europeo”

"Contro le Furie Rosse, Ambrosino, attaccante del Frosinone ma di proprietà del Napoli, potrebbe partire per la prima volta in questo Europeo nell’undici titolare: “La Spagna è una squadra davvero molto forte, li andremo ad affrontare con i nostri principi di gioco e faremo la nostra partita...”, ha detto il giocatore dell'Italia.

20:02

Italia U21, contro la Spagna per il primo posto. Nunziata: "Farò qualche cambio"

"Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, cercando di vincerla perché ci teniamo a chiudere in testa il girone. Poi vedremo se arriveremo primi o secondi...", queste le parole del tecnico degli Azzurrini.

19:52

Spagna-Italia Under 21: le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-2-3-1): Cunat; Pubill, Rafa Marin, Herzog, Garcia; Jauregizar, Marin; Moro, Moleiro, Jesus Rodriguez; Roberto Fernandez. A disposizione: Alejandro Iturbe, Fraga, Mosquera, Tarrega, Javi Guerra, Lopez, Turrientes, Mateo Joseph, Torre, Juanlu, Bueno Allenatore: Santi Denia.

ITALIA (3-4-2-1): Zacchi; Turicchia, Coppola, Ghilardi, Kayode; Bianco, Guarino, Doumbia; Fazzini, Pisilli; Ambrosino.

A disposizione: Desplanches, Sassi, Zanotti, Ruggeri, Prati, Pirola, Ndour, Casadei, Gnonto, Baldanzi, Fabbian, Koleosho, Allenatore: Nunziata.

19:45

Europei U21, Spagna-Italia: dove vederla in tv, orario e formazioni

La sfida tra Spagna U21 e Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due. Servizio streaming attivo solo su RaiPlay, piattaforma accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet.