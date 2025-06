Italia U21, contro la Spagna per il primo posto. Nunziata: "Farò qualche cambio. Gattuso? Compito non facile"

Percorso netto fin qui per l' Italia all'Europeo U21: due vittorie per 1-0 contro Romania e Slovacchia , punteggio pieno nel girone e qualificazione ai quarti di finale . Per il primo posto la sfida è contro i vice campioni in carica della Spagna , reduce dalla vittoria in rimonta contro la Romania. Le due nazionali sono le regine del torneo, entrambe con cinque vittorie a testa, ma gli Azzurrini non vincono dal 2004 e non arrivano in finale dal 2013, quando furono sconfitti proprio dalla Spagna. Per invertire il trend, la squadra di Nunziata punta al primo posto per avere un cammino più agile nel torneo. Il ct ha parlato alla vigilia della partita: "Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, cercando di vincerla perché ci teniamo a chiudere in testa il girone . Poi vedremo se arriveremo primi o secondi e che avversaria prenderemo ai quarti. Farò sicuramente qualche cambio, ma quella che giocherà sarà sicuramente la formazione migliore”.

Italia U21, le parole di Nunziata

Nunziata continua parlando anche della nomina di Gattuso a ct della Nazionale maggiore: "Faccio un grosso in bocca al lupo al mister, ha un compito non facile ma sicuramente farà grandi cose. Non l’ho ancora sentito, mi hanno detto che potrebbe venire a vedere qualche partita in Slovacchia. Mi farebbe molto piacere. In questi anni c’è sempre stata grande collaborazione tra la Nazionale maggiore e l’Under 21, penso che continuerà ad esserci”.

Fazzini: "Giovani? In Spagna hanno più coraggio di noi"

In conferenza ha parlato anche Jacopo Fazzini, completamente recuperato dal problema fisico che l'ha costretto a rimanere ai box nelle prime due partite: “Fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato e ho molta voglia di giocare. Sono a disposizione e spero di far parte della partita. Vogliamo arrivare primi nel girone per dare continuità a quello che stiamo facendo, la Spagna è una bella squadra, ma anche noi siamo molto forti e abbiamo le qualità per vincere. Mi dispiace ancora per come è finito il campionato, eravamo partiti bene e avremmo potuto centrare l’obiettivo. Adesso però sono totalmente concentrato sulla Nazionale, sull’Europeo e su quello che devo fare qui. Rappresentare il proprio Paese è speciale, vogliamo arrivare in fondo a questo Europeo. In Italia le qualità ci sono, in tanti arriviamo a giocare ad alti livelli. Bisogna far giocare i giovani permettendo loro di sbagliare, in Spagna probabilmente hanno più coraggio che da noi”.