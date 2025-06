Italia U21, Nunziata punta la Germania: "Fondamentale sfruttare i loro errori"

Alla vigilia dell'attesissima sfida con la Germania U21 , che mette in palio il pass per le semifinali dell'Europeo di categoria, il ct Carmine Nunziata ha parlato in conferenza stampa del momento dei suoi e delle difficoltà che propone il quarto di finale in programma domani a Dunajska Streda. Al fianco del commissario tecnico dell'Italia U21, presente anche il difensore Lorenzo Pirola .

Italia U21, Nunziata punta la Germania: "Fare meno errori possibili e sfruttare i loro"

Così il ct Carmine Nunziata alla vigilia del confronto tra Germania e Italia: "La Germania è una squadra solida, fisica, che ha grande intensità, sempre corta. È difficile trovarla impreparata. E in più, soprattutto davanti, ha giocatori di qualità come Gruda e Woltemade. Dovremo andare in campo per cercare di fare la partita ed essere squadra, fare meno errori possibili e magari sfruttare i loro. Vogliamo arrivare in fondo, poi se gli avversari saranno più bravi tanto di cappello". Pochi indizi sull'undici titolare di domani: "Preferisco aspettare la rifinitura per decidere, dipende da come stiamo a livello fisico, se qualcuno rientra o meno. I ragazzi ormai hanno assorbito bene i due sistemi di gioco e non ho l'esigenza di provare delle cose come ho fatto l'altra volta. Continuità? Penso che questo abbia fatto la differenza in tutti questi anni, avere un gruppo affiatato vuol dire molto. E per me è un vantaggio perché i ragazzi sanno già cosa voglio da loro. Stimoli? Non ce ne sarà bisogno, se un giocatore ha bisogno di stimoli prima di un quarto di finale di un Europeo vuol dire che c’è qualcosa che non va".

Pirola: "Woltemade attaccante di qualità, mi sento pronto"

"Mi sento più pronto come giocatore, - ha ammesso Alessandro Pirola in conferenza stampa - è il mio terzo Europeo e un po' di partite come questa le ho già giocate. In una gara da dentro o fuori un episodio può cambiare tutto, dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. La sfida con Woltemade? È un attaccante di qualità, che segna molti gol. Stiamo facendo un lavoro importante a livello difensivo che coinvolge tutti gli undici giocatori in campo, - ha rivelato - cercheremo di aiutarci l’uno con l’altro anche domani e di dargli meno spazio possibile. Dovremo provare a comandare la partita, visto che abbiamo le qualità per farlo, e a proporre il nostro gioco". Domani, sarà sugli spalti anche il neo ct della Nazionale maggiore, Gennaro Gattuso: "Sapere che il Ct ci viene a vedere ed è vicino a noi è uno stimolo in più per fare bene e per fargli vedere che noi dell’Under 21 siamo dei giocatori pronti", ha sottolineato l'ex difensore della Salernitana.