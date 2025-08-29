Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia Under 21, le prime convocazioni del ct Silvio Baldini

Chiamati cinque calciatori 'sottoetà'. In quattro alla prima chiamata assoluta
Italia Under 21, le prime convocazioni del ct Silvio Baldini© Getty Images
Sta per cominciare un nuovo capitolo per la Nazionale Under 21. Alberto Baldini ha ufficializzato la lista dei 25 calciatori selezionati per le prime due sfide di qualificazione contro Montenegro e Macedonia del Nord. Il percorso conduce alla fase finale dell’Europeo di categoria che si giocherà in Albania e Serbia nel 2027.

Italia, Baldini convoca 5 'sottoetà'

Il gruppo azzurro riparte con una base solida di 9 reduci del biennio precedente e con uno sguardo al futuro, visto che sono ben 5 i convocati sotto età. Tra loro spicca Francesco Camarda, classe 2008, il più giovane della spedizione. Prima chiamata assoluta in una selezione giovanile azzurra per Nava, Marianucci, Moruzzi e Dagasso.

La lista dei convocati

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).

