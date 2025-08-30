Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Niente Italia Under 21 per Camarda dopo il trauma cranico in Lecce-Milan

Il giocatore è stato sconvocato per infortunio dalle chiamate di mister Baldini: chi è il suo sostituto
2 min

Francesco Camarda non ce la fa. Niente Italia Under 21 per la punta del Lecce, che ieri ha rimediato un trauma cranico nel match perso 2-0 allo stadio Via del Mare contro il Milan. Il classe 2008 all'33' del primo tempo è stato costretto ad uscire per un colpo alla testa a seguito di un duello aereo con Estupinan nella metà campo rossonera. Camarda si è rialzato subito e ha continuato a giocare fino all’intervallo, ma negli spogliatoi i sintomi si sono acuiti con alcuni vuoti di memoria. Da qui la decisione di non rischiare e di sottoporlo a controlli immediati. Gli esami medici a cui poi si è sottoposto hanno escluso fortunatamente delle conseguenze. Un debutto da titolare in Serie A decisamente sfortunato per il calciatore che alla prima partita di campionato ha affrontato la sua ex squadra. Scontro che ha destato preoccupazione anche a Di Francesco, che nella conferenza post partita ha espresso tutta la sua preoccupazione: "Camarda è uscito per una botta alla testa e non si ricordava alcune cose che gli chiedevo. Ora è andato a fare dei controlli. Il cambio è stato forzato".

Ekhator promosso dall'Under 20

Passata la paura il Lecce ha comunicato che il suo giocatore non si unirà agli azzurrini di Baldini: "non risponderà alla convocazione del Commissario Tecnico dell'Under 21 azzurra Silvio Baldini a causa del trauma cranico rimediato nella gara di ieri sera con il Milan"'. La squadra salentina è tornata oggi al lavoro, con l'attaccante che è rimasto a riposo. Al posto di Camarda, Baldini ha convocato Jeff Ekhator del Genoa, promosso dall'Under 20 di Nunziata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

