Niente Italia Under 21 per Camarda dopo il trauma cranico in Lecce-Milan

Francesco Camarda non ce la fa. Niente Italia Under 21 per la punta del Lecce, che ieri ha rimediato un trauma cranico nel match perso 2-0 allo stadio Via del Mare contro il Milan. Il classe 2008 all'33' del primo tempo è stato costretto ad uscire per un colpo alla testa a seguito di un duello aereo con Estupinan nella metà campo rossonera. Camarda si è rialzato subito e ha continuato a giocare fino all’intervallo, ma negli spogliatoi i sintomi si sono acuiti con alcuni vuoti di memoria. Da qui la decisione di non rischiare e di sottoporlo a controlli immediati. Gli esami medici a cui poi si è sottoposto hanno escluso fortunatamente delle conseguenze. Un debutto da titolare in Serie A decisamente sfortunato per il calciatore che alla prima partita di campionato ha affrontato la sua ex squadra. Scontro che ha destato preoccupazione anche a Di Francesco, che nella conferenza post partita ha espresso tutta la sua preoccupazione: "Camarda è uscito per una botta alla testa e non si ricordava alcune cose che gli chiedevo. Ora è andato a fare dei controlli. Il cambio è stato forzato".