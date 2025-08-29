Lecce-Milan diretta Serie A, segui la partita di oggi live

LECCE - Il Milan deve lasciarsi alle spalle la clamorosa sconfitta di una settimana fa contro la Cremonese. Per farlo la squadra di Allegri dovrà sfidare il Lecce al Via del Mare senza gli infortunati Leao e Jashari , oltre a un Pulisic a mezzo servizio che parte dalla panchina. Discorso opposto per il Lecce, che ha iniziato il campionato pareggiando per 0-0 in casa del Genoa e adesso è in cerca di altri punti utili per partire subito con un bottino utile in ottica salvezza. Tra i salentini l'osservato speciale è ovviamente Camarda , l'ex del match arrivato in Puglia in prestito proprio dal Milan. Segui la diretta della partita tramite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:10

Milan: Pulisic in panchina, il Lecce è la sua vittima preferita

Il Milan scende in campo senza Christian Pulisic dal primo minuto. L'americano ha avuto un problema alla caviglia che lo ha frenato per la sfida di oggi, spingendo Allegri a farlo partire dalla panchina. L'ex Chelsea però potrebbe comunque essere un'arma da utilizzare nel secondo tempo dato che contro il Lecce ha spesso offerto delle ottime prestazioni. I salentini sono la vittima preferita di Pulisic in Serie A, che contro di loro ha segnato quattro gol e fornito un assist in sole tre partite.

20:00

Dove vedere Lecce-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Al "Via del Mare" il Lecce riceve il Milan in occasione della seconda giornata di Serie A. LEGGI L'ARTICOLO

19:50

Lecce-Milan: tutte le info sulla partita