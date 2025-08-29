Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Lecce-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida tra neopromosse in programma al "Via del Mare", in occasione della seconda giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione

​Al via la seconda giornata di Serie A. Al "Via del Mare" di Lecce il Milan torna in campo dopo la sconfitta contro la Cremonese.  I rossoneri di Allegri, contro il Lecce di Di Francesco, dovranno fare a meno di Jashari, che in allenamento ha riportato la frattura composta del perone. La squadra salentina nella prima giornata ha pareggiato a Marassi contro il Genoa.

Lecce-Milan, l'orario

Lecce-Milan si disputerà oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.

Dove vedere Lecce-Milan in diretta tv

Lecce-Milan sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Sky Sport, su Sky Sport Calcio e sul canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now Tv. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del "Via del Mare" in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Di Francesco e Allegri

LECCE (4-3-3):  Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Camarda, Sottil. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Frucht, Samooja, Ndaba, Siebert, Perez, Berisha, N'Dri, Helgason, Kouassi, Morente, Stulic, Banda, Gorter, Kaba.

Indisponibili: Pierret, Rafia, Jean, Marchwinski. Squalificati: -. Diffidati: -.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers, Gimenez. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Pulisic, Chukwueze, Balentien.

Indisponibili: Leao, Jashari, Jimenez. Squalificati: -. Diffidati: -.

