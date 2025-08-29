Dove vedere Lecce-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

​Al via la seconda giornata di Serie A. Al "Via del Mare" di Lecce il Milan torna in campo dopo la sconfitta contro la Cremonese. I rossoneri di Allegri, contro il Lecce di Di Francesco, dovranno fare a meno di Jashari , che in allenamento ha riportato la frattura composta del perone. La squadra salentina nella prima giornata ha pareggiato a Marassi contro il Genoa.

Lecce-Milan, l'orario

Lecce-Milan si disputerà oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.

Dove vedere Lecce-Milan in diretta tv

Lecce-Milan sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Sky Sport, su Sky Sport Calcio e sul canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Milan, dove vederla in streaming