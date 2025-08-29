Dove vedere Lecce-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Al via la seconda giornata di Serie A. Al "Via del Mare" di Lecce il Milan torna in campo dopo la sconfitta contro la Cremonese. I rossoneri di Allegri, contro il Lecce di Di Francesco, dovranno fare a meno di Jashari, che in allenamento ha riportato la frattura composta del perone. La squadra salentina nella prima giornata ha pareggiato a Marassi contro il Genoa.
Lecce-Milan, l'orario
Lecce-Milan si disputerà oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.
Dove vedere Lecce-Milan in diretta tv
Lecce-Milan sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Sky Sport, su Sky Sport Calcio e sul canale 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Milan, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now Tv. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del "Via del Mare" in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Di Francesco e AllegriLECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Camarda, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Frucht, Samooja, Ndaba, Siebert, Perez, Berisha, N'Dri, Helgason, Kouassi, Morente, Stulic, Banda, Gorter, Kaba.
Indisponibili: Pierret, Rafia, Jean, Marchwinski. Squalificati: -. Diffidati: -.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers, Gimenez. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Pulisic, Chukwueze, Balentien.
Indisponibili: Leao, Jashari, Jimenez. Squalificati: -. Diffidati: -.
