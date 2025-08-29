Gimenez si sblocca ed esulta con la maglia di Jashari, ma poi il Var annulla per fuorigioco

La gioia per il gol , la dedica speciale per Jashari e infine la delusione per la decisione del Var . Sono le emozioni vissute in pochi minuti da Santiago Gimenez , al centro delle voci di mercato con Dovbyk ma che è comunque partito titolare in Lecce-Milan .

Gimenez, il gol e la dedica per Jashari: cosa è successo

Dopo un debutto complicato e una partita difficile anche al Via del Mare, al 60' Gimenez si sblocca finalmente. Assist di Saelemaekers per l'attaccante messicano, che si allarga con un tocco e poi di destro chiude il tiro battendo Falcone. Subito la corsa verso i tifosi rossoneri allo stadio, poi ritorna in campo e si fa passare una maglia con il nome di Jashari, il compagno di squadra che proprio Gimenez ha infortunato in allenamento. Una bellissima dedica da parte dell'attaccante e finalmente la rete con cui si sblocca, ma il bel momento dura poco: il Var interviene e per un fuorigioco millimetrico annulla il gol.