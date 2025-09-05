Dove vedere in tv e streaming Italia-Montenegro U21? Rai o Sky, orario

L'Italia U21 di Silvio Baldini sfida il Montenegro allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia, in occasione del debutto degli azzurrini nelle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Riflettori puntati sui talenti di Pisilli , in mezzo al campo, e Pafundi, in attacco, senza dimenticare la fisicità di Marianucci e l'estro di Koleosho. Inizia un nuovo percorso per Comuzzo e compagni.

U21, l'orario di Italia-Montenegro

La sfida tra le formazioni U21 di Italia e Montenegro andrà in scena oggi, venerdì 5 settembre, alle ore 18:15 allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia.

Dove vedere Italia-Montenegro U21 in diretta tv

Italia-Montenegro U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.

Italia-Montenegro U21, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su RaiPlay, applicazione che è possibile scaricare tramite App Store e Play Store su smartphone e tablet. Una volta sulla piattaforma, vi basterà selezionare l'evento di riferimento e godervi i 90 minuti del "Picco". Potrete seguire la partita dell'Italia U21 in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.