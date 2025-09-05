Italia Under 21 diretta: segui il match contro il Montenegro per le qualificazioni Europei LIVE 

Il calcio d'angolo battuto termina sul secondo palo, dove Koleosho raccoglie il pallone. L'esterno tenta di accentrarsi e quindi di tirare in porta. La conclusione è ribattuta.

18:20

3' - Gol di Kostic! Italia U21-Montenegro U21 0-1

Subito in vantaggio il Montenegro. Idrissi cerca Lipani con un passaggio orizzontale in area di rigore, Lipani scivola e permette a Kostic di prendere il pallone. L'attaccante con il destro trova la porta battendo Mascardi con un rasoterra sul palo lungo.

18:18

2' - A terra Idrissi

Resta a terra Idrissi dopo un contatto con Perisic vicino al fallo laterale sinistro. Non fischia l'arbitro.

18:15

1'- Al via Italia-Montenegro U21

Al via la partita! Pallone in possesso dell'Italia.

18:13

Emozionato Silvio Baldini

Emozionato Silvio Baldini al termine degli inni. Al suo fianco Barzagli, membro dello staff.

18:09

Squadre in campo!

Le formazioni sono schierate in campo. E' il momento degli inni nazionali.

18:07

Al via la rincorsa agli Europei

Al via l'avventura dell'Italia Under-21 alla ricerca della qualificazione agli Europei di categoria nel 2027. Nel gruppo E, quello dove sono inseriti gli Azzurrini, sono presenti anche Armenia, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia, oltre ovviamente al Montenegro.

18:00

Le formazioni ufficiali

Italia U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho

Montenegro U21 (4-2-3-1): Domazetovic; Vukovic, Malentijevic, Dakic, M Perovic; Vukanic, Miranovic; Knezevic, Perisic, Dukanovic; A Kostic

17:45

Dove guardare la partita?

Italia-Montenegro U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.

17:30

Baldini: "Possiamo vincere Europeo e Olimpiadi"

"La mia convinzione è di arrivare a vincere l'Europeo e di arrivare alle Olimpiadi e vincere l'oro. Certamente, dicendo questo mi espongo alle critiche di chi aspetta il primo inciampo". Queste le parole di Silvio Baldini in conferenza stampa. LEGGI QUI

17:15

Italia U21-Montenegro U21: l'orario

Il calcio d'inizio della gara tra Italia Under 21 e Montenegro U21 è in programma alle 18:15.

La Spezia - Stadio Picco