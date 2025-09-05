Italia Under 21 diretta: segui il match contro il Montenegro per le qualificazioni Europei LIVE 

- 4'Andrej Kostic
Inizia l'era del commissario tecnico Silvio Baldini sulla panchina dell'Italia Under 21. Gli Azzurrini cominciano il loro percorso di qualificazione all'Europeo di categoria contro i pari età di Montenegro: segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corrieredello Sport.it.
19:04
45'+2 - Termina il primo tempo: Italia U21-Montenegro U21 0-1
Termina la prima frazione. La prima Italia di Baldini va all'intervallo sotto di una rete, quella segnata da Kostic al terzo minuto.
19:03
45' - Il Montenegro tenta un altro jolly
Il Montenegro prova ancora una volta la conclusione dalla distanza. Perovic tenta il tiro dalla distanza con il sinistro, che termina però lontanissimo dalla porta.
19:01
45' - Due i minuti di recupero
Sono due i minuti di recupero concessi dal direttore di gara.
19:00
44' - Koleosho manca l'impatto
Grande cross dalla destra con il sinistro per Palestra, che trova sul secondo palo l'inserimento di Koleosho. L'esterno dell'Espanyol sbaglia però l'aggancio.
18:58
41' - A terra Perisic
Perisic rimane a terra vicino alla linea laterale del campo dopo un contatto con Palestra.
18:54
37' - Si salva ancora il Montenegro
Sempre pericolosa l'Italia. Combinazione in area sulla destra tra Fini e Palestra il quale, servito dopo una sovrapposizione, tenta il cross rasoterra. Respinge la difesa del Montenegro.
18:50
35' - Pisilli sbaglia lo stop
Lancio perfetto per l'inserimento di Pisilli. Il centrocampista della Roma sbaglia lo stop, con il pallone che viene così ribattuto dalla difesa del Montenegro.
18:49
34' - Il Montenegro tenta la ripartenza
Errore di Lipani. Il Montenegro tenta una ripartenza in contropiede, ma Idrissi contiene Kostic favorendo l'uscita di Mascardi.
18:47
32' - Altro angolo per l'Italia
L'Italia trova ancora una volta un calcio d'angolo. Tutto nasce da una combinazione sulla sinistra tra Koleosho e Ndour. Il tiro dalla bandierina non trova Raimondo.
18:44
29' - Montenegro vicino al raddoppio
Il Montenegro va vicino alla seconda rete. Miranovic tenta la conclusione dalla distanza. Il tiro rasoterra con il destro termina poco distante dal palo.
18:43
27' - Fallo di Palestra, respira il Montenegro
Palestra commette fallo davanti alla panchina del Montenegro. Gli avversari possono respirare dopo minuti di pressione da parrte dell'Italia.
18:37
20' - Occasione per Marianucci
Koleosho raccoglie l'angolo battuto da Lipani e ripropone in mezzo il pallone. Marianucci si libera bene dalla marcatura ma manca l'impatto decisivo.
18:36
20' - Lipani conquista l'angolo
Luca Lipani, capitano dell'Italia U-21, conquista un nuovo angolo per gli Azzurrini. Il tiro dalla bandierina termina lontano sul secondo palo.
18:35
18' - Koleosho di nuovo murato
L'Italia tenta una ripartenza in contropiede. Koleosho opta per la conclusione dalla distanza, ancora una volta ribattuta.
18:33
16' - Parata di Mascardi
Pericoloso il Montenegro. Dukanovic ci prova dalla distanza, costringendo Mascardi a una parata, respingendo il pallone in calcio d'angolo.
18:29
12' - Pericoloso Palestra
Di nuovo in avanti l'Italia. Costruzione sulla destra degi Azzurrini che porta Palestra alla conclusione di sinistro. Il tiro trova la deviazione di Ambrosino, che si trova però in posizione di fuorigioco.
18:27
11' - Ribattuta la conclusione di Koleosho
Il calcio d'angolo battuto termina sul secondo palo, dove Koleosho raccoglie il pallone. L'esterno tenta di accentrarsi e quindi di tirare in porta. La conclusione è ribattuta.
18:26
10' - Primo angolo per l'Italia
L'Italia si fa vedere in avanti. Inserimento in area di Pisilli, che conquista il primo calcio d'angolo per gli Azzurrini.
18:23
6' - Fallo di Idrissi
Fallo di Idrissi su Knezevic all'altezza di metà campo.
18:20
3' - Gol di Kostic! Italia U21-Montenegro U21 0-1
Subito in vantaggio il Montenegro. Idrissi cerca Lipani con un passaggio orizzontale in area di rigore, Lipani scivola e permette a Kostic di prendere il pallone. L'attaccante con il destro trova la porta battendo Mascardi con un rasoterra sul palo lungo.
18:18
2' - A terra Idrissi
Resta a terra Idrissi dopo un contatto con Perisic vicino al fallo laterale sinistro. Non fischia l'arbitro.
18:15
1'- Al via Italia-Montenegro U21
Al via la partita! Pallone in possesso dell'Italia.
18:13
Emozionato Silvio Baldini
Emozionato Silvio Baldini al termine degli inni. Al suo fianco Barzagli, membro dello staff.
18:09
Squadre in campo!
Le formazioni sono schierate in campo. E' il momento degli inni nazionali.
18:07
Al via la rincorsa agli Europei
Al via l'avventura dell'Italia Under-21 alla ricerca della qualificazione agli Europei di categoria nel 2027. Nel gruppo E, quello dove sono inseriti gli Azzurrini, sono presenti anche Armenia, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia, oltre ovviamente al Montenegro.
18:00
Le formazioni ufficiali
Italia U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho
Montenegro U21 (4-2-3-1): Domazetovic; Vukovic, Malentijevic, Dakic, M Perovic; Vukanic, Miranovic; Knezevic, Perisic, Dukanovic; A Kostic
17:45
Dove guardare la partita?
Italia-Montenegro U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.
17:30
Baldini: "Possiamo vincere Europeo e Olimpiadi"
"La mia convinzione è di arrivare a vincere l'Europeo e di arrivare alle Olimpiadi e vincere l'oro. Certamente, dicendo questo mi espongo alle critiche di chi aspetta il primo inciampo". Queste le parole di Silvio Baldini in conferenza stampa. LEGGI QUI
17:15
Italia U21-Montenegro U21: l'orario
Il calcio d'inizio della gara tra Italia Under 21 e Montenegro U21 è in programma alle 18:15.