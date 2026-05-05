Italia U21 impegnata contro l'Albania, in panchina ci sarà Nunziata: il programma e la data
Effetto domino. L'addio di Gattuso alla Nazionale maggiore ha inevitabilmente ripercussioni anche sulla panchina dell'Under 21, complice la "promozione" ad interim di Silvio Baldini, nominato ct dell'Italia dopo la sconfitta incassata dagli Azzurri in Bosnia. A giugno, toccherà a Carmine Nunziata guidare gli Azzurrini contro l'Albania.
Italia U21 impegnata contro l'Albania a giugno: in panchina ci sarà Carmine Nunziata
Lunedì 8 giugno alle ore 18.15 (diretta Rai 2), andrà in scena l'ultimo impegno della stagione 2025/26 della Nazionale Under 21, in campo allo stadio comunale "Omero Tognon" di Fontanafredda per l'amichevole contro l'Albania. Settimo incrocio tra Azzurrini e albanesi, con i precedenti che recitano 5 vittorie italiane su 6. "La squadra, - si legge nella nota diffusa dalla Federcalcio sui propri canali ufficiali - in virtù dell’impegno di Silvio Baldini con la Nazionale maggiore, per l’occasione sarà guidata dal tecnico dell’Under 20 Carmine Nunziata, già sulla panchina dell’Under 21 in 23 occasioni nel biennio 2023-2025". Una soluzione interna necessaria, in attesa delle elezioni del nuovo presidente della Figc, previste per il prossimo 22 giugno.