L'Italia Under 21 batte l'Albania: Calvani regala un sorriso a Nunziata

Con il gruppo storico dell' Under 21 trasferitosi in Nazionale A con Silvio Baldini , il ct Nunziata ha permesso a molti calciatori dell'Under 20 di mettersi in evidenza. Nella gara amichevole disputata a Fontanafredda contro l'Albania , il ct azzurro ha dato spazio a molti giovani, provando ad ottenere risposte incoraggianti in vista del futuro. La sfida è terminata con il risultato di 1-0: la rete decisiva è stata siglata da Calvani ad inizio ripresa.

Italia-Albania U21, statistiche e tabellino

L'Italia ci prova, l'Albania alza il muro

Ritmi alti e buon palleggio per gli azzurri di Nunziata nei primi minuti di gioco. Dopo un tentativo di Rispoli, è Stabile a sfiorare il gol con un bel colpo di testa su azione nata da corner. L 'Albania prova a rispondere colpo su colpo e si rende pericolosa con un'incornata di Toma che termina di poco sul fondo. Al 21' primo cambio per gli ospiti, che sostituiscono l'infortunato Fikaj con Kacurri Maldini (!). L'Italia mantiene il pallino del gioco, ma non riesce a sfondare contro una difesa ben schierata: gli azzurri faticano a creare palle gol e la retroguardia albanese si difende con ordine. Rao tenta qualche giocata solitaria, mentre Vavassori viene sistematicamente raddoppiato: l'unica emozione arriva poco prima del recupero, con un tentativo di Cama che si perde sopra la traversa.

Calvani sblocca il risultato

Nunziata non è soddisfatto della prestazione dei suoi e nell'intervallo rivoluziona la squadra, inserendo Mascardi, Ciammaglichella, Guarino, Moruzzi, Alesi e Bakoune, al posto di Torriani, Mannini, Stabile, Cama, Zeroli e Amey. Al 3' grande chance per Alesi, che calcia dal limite dell'area di rigore dopo una corta respinta della difesa albanese: palla alta sopra la traversa. Al quinto minuto fiammata albanese con Perndreca, che calcia di esterno dal limite dell'area: palla che sfiora il palo. Al 15' entra anche Nuamah, al posto di Vavassori (che pochi minuti prima non riesce a chiudere una pericolosa ripartenza). La partita si sblocca al 63': Alesi riceve da Moruzzi, entra in area e serve una palla invitante al centro per Calvani, che da sottomisura insacca. L'Albania si scopre, l'Italia riesce finalmente a trovare spazi: Bakoune mette una palla invitante al centro, che Rao gira di testa, sfiorando il palo. Passano cinque minuti e Moruzzi si rende ancora protagonista, con un tentativo che si perde di poco al lato. Al 76' ci prova Bakoune: tiro a giro che termina alto. Nel finale gli azzurri amministrano il possesso palla e continuano a spingere, ma senza riuscire a trovare il raddoppio. La rete di Calvani risulta decisiva per il successo finale.