Incidente a Reggio Emilia, paura per due tifosi

Incidente in curva durante Reggiana - Alessandria , oggi pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia . Durante il match, due supporter della Reggiana , appostati nel settore Sud, sono precipitati nel canale che separa gli spalti dal terreno di gioco e sono stati prontamente recuperati dai Vigili del Fuoco. Nessuno dei due ha riportato conseguenze e, seppur bagnati, hanno potuto ritornare a fare il tifo per la squadra granata.

La Reggiana vince per 3-2 e continua a guidare la classifica di Serie C

Per la cronaca la partita, valevole per la quarta giornata di ritorno del girone B di serie C, è stata vinta dalla Reggiana per 3-2: quinta vittoria di fila, di una serie iniziata contro l'Imolese il 17 dicembre. La formazione guidata da mister Aimo Diana continua a mantenere la vetta della classifica, anche se nel finale contro l’Alessandria ha rischiato di essere raggiunta.