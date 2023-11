Lega Pro, approvato il bilancio della stagione 2022/2023

Lega Pro, le parole del presidente Marani

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha così commentato l'approvazione del bilancio: "Nel budget per il nuovo anno abbiamo presentato solo segni più, i costi sono rimasti immutati e i ricavi sono raddoppiati. Questo a dimostrazione dell'ottimo lavoro fatto dalla governance di Lega Pro. L'interesse, la bellezza e la visibilità della Serie C NOW sono notevolmente aumentati. Ora abbiamo un racconto diverso che aiuta i nostri club, è stata presa la strada giusta: abbiamo un title sponsor, siamo in diretta su Sky Sport, le nostre partite sono visibili anche su Rai 2 e nel mondo con FIFA+, il prodotto Serie C è sempre più ambito e crescono anche gli sponsor".

Il progetto di Gianfranco Zola

Tra le novità anche il progetto giovani portato avanti da Gianfranco Zola in cui i maggiori profitti per il nuovo anno saranno destinati alla diminuzione dei costi di iscrizione, all'introduzione del Var nei playoff e nei playout. Per la prima volta, al progetto capitanato dal vicepresidente vicario si aggiungerà anche un cospicuo fondo derivante da multe e sanzioni ai club. Proprio Zola ha voluto ricordare, in Assemblea, l'importanza dei vivai: "L'obiettivo deve essere quello di creare giovani talenti all'interno delle società, valorizzandoli e portandoli fino alla prima squadra". Durante l'Assemblea si è svolta anche l'elezione di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, quale componente del Consiglio Direttivo di Lega Pro.