Curcio, gol da centrocampo pazzesco in Casertana-Giugliano: guarda il video

Una magia pazzesca , che resterà nella storia della Serie C . È quanto successo durante la 18ª giornata del Girone C, nella sfida tra Casertana e Giugliano , terminata 3-1 per i padroni di casa. Una vittoria importante per la classifica e caratterizzata da un gol incredibile , firmato da Alessio Curcio .

Magia Curcio, segna da centrocampo!

Al 51° minuto, con la Casertana in vantaggio per 1-0, Curcio riceve il pallone a centrocampo e vede il portiere avversario fuori dai pali. Decide dunque di lasciar partire un tiro da una distanza incredibile, con il pallone che chiude la sua parabola in porta, alle spalle del portiere che non può nulla sull'incredibile precisione del tiro. Esplode di gioia il Pinto, con un'ovazione per Curcio, cresciuto nelle giovanili della Juventus e con un passato anche al Catania.