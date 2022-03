Serie C, la Viterbese saluta Punzi: in panchina torna Dal Canto

VITERBO - La sconfitta interna con la Lucchese è stata fatale per Francesco Punzi, esonerato dalla Viterbese a poche ore dalla conclusione del match. Al suo posto la società ha deciso di richiamare Alessandro Dal Canto, tecnico che aveva iniziato la stagione proprio alla guida dei laziali prima di essere sollevato dall'incarico nello scorso mese di ottobre. A confermare il nuovo avvicenamento alla guida della Virtebese, attualmente al 18° posto del Girone B si Serie C a 5 punti di distacco dalla salvezza diretta, è stata la società stessa, attraverso due note ufficiali: "US Viterbese - si legge - comunica di aver sollevato Francesco Punzi dalla guida tecnica della prima squadra. La società ringrazia Punzi ed il suo vice Roberto Rossi per il lavoro svolto in questi mesi ed augura loro il meglio per il futuro professionale". Contestualmente, la società ha comunicato "di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile della prima squadra ad Alessandro Dal Canto. Domani pomeriggio il tecnico dirigerà il suo primo allenamento in vista della trasferta di sabato prossimo sul campo dell’Ancona Matelica".