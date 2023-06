Pescara-Foggia, dove vederla in tv Sky o Dazn

PESCARA - Allo stadio Adriatico il Pescara di Zeman affronta il Foggia di Delio Rossi nella gara valevole per il ritorno della semifinale playoff di Serie C . All'andata il match si è chiuso con un pareggio (2-2). Fischio d'inizio alle 20:30. La sfida sarà diretta dall'arbitro Monaldi della sezione di Macerata.

Partita: Pescara-Foggia

Orario partita: ore 20:30

Canale Tv: Eleven Sports (visibile su DAZN ), Sky Sport (canale 252), Rai Sport, OneFootball



Pescara-Foggia orari e canali

La semifinale di ritorno dei playoff di Serie C Pescara-Foggia è in programma allo stadio Adriatico di Pescara e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, visibile su DAZN, Sky Sport (canale 252), Rai Sport e su OneFootball.

Dove vedere Pescara-Foggia in diretta TV

Pescara-Foggia, gara valevole per il ritorno della semifinale playoff di Serie C, sarà visibile su Eleven Sports tramite le smart tv compatibili con l'apposita app. La partita dell'Adriatico potrà essere seguita sulla piattaforma anche su DAZN, tramite le smart tv compatibili con l'apposita app oppure su tutti i televisori collegabili ad una console PlayStation e Xbox, TIMVISION BOX o a dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire Stick Tv. La partità potrà essere seguita anche su Sky al canale 252. Altra opzione è la piattaforma OneFootball: il match si potrà vedere tramite la formula pay-per-view. Pescara-Foggia sarà trasmessa anche in chiaro dalla Rai, visibile su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

Pescara-Foggia dove vederla in streaming

Pescara-Foggia sarà visibile anche in diretta streaming. Basterà usufruire di smartphone e tablet per collegarsi alle apposite app di Eleven Sports, DAZN e OneFootball, comaptibili con i sistemi iOS e Android, o su pc e notebook. Gli abbonati Sky, invece, potranno seguire il match in streamig tramite il servizio Sky Go. In alternativa c'è RaiPlay.

Pescara-Foggia in Diretta: la cronaca

Pescara e Foggia hanno dato vita ad una gara d'andata in semifinale playoff scoppiettante. Allo stadio Pino Zaccheria il match è terminato 2-2. In vantaggio i satanelli di Delio Rossi con Petermann al 2', il Pescara di Zeman ha risposto con Rafia su rigore al 23'. Nella ripresa ospiti avanti con Lescano al 49', Bjarkason ha messo il sigillo sul definitivo 2-2 al 60'. Qui le probabili formazioni.

