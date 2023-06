Formazioni Pescara-Foggia, chi gioca e le scelte di Zeman

Solito 4-3-3 per il Pescara di Zeman. Il tecnico boemo vuole schierare il miglior 11 per conquistare la finale playoff di Serie C. In porta Plizzari, in difesa ecco Cancellotti, Boben, Mesik e Gozzi. A centrocampo con Aloi ci sono Rafia e Kraja. Tridente offensivo formato da Merola, Lescano e Delle Monache.