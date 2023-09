Serie C, paura in Rimini-Perugia: incendio in campo e gara interrotta

RIMINI - Momenti di apprensione e di timore al Romeo Neri di Rimini, durante l'incontro della quinta giornata di Serie C (Girone B) tra i biancorossi locali e il Perugia. Attorno al quarto d'ora di gioco, con gli ospiti in vantaggio per 1-0, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un fumogeno, lanciato dagli spalti, a causare l'incendio del materasso del salto in alto, posto alle spalle della porta difesa dall'estremo difensore ospite Adamonis.