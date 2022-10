Maradona, all'asta il pallone della Mano di Dio: prezzo da capogiro!

Il 16 novembre prossimo il pallone della "Mano di Dio", quello storico del colpo di pugno dato da Maradona in anticipo su Shilton il 22 giugno 1986 durante i quarti di finale tra Argentina e Inghilterra ai Mondiali in Messico, verrà messo all'asta. Da quanto scrivono i tabloid inglesi, ci si aspetta che il cimelio possa essere venduto alla cifra di 3 milioni di euro, prezzo davvero da capogiro, inferiore però agli 8 milioni di euro pagati per la maglia di Maradona indossata quel giorno. Il proprietario del pallone è l'arbitro di quella partita, il tunisino Ali Bin Nasser, che non riuscì a ravvisare il fallo di mano, convalidando uno dei gol più iconici della storia del calcio.