Di Fusco: "Maradona in allenamento ti fregava sempre. Aveva un cuore d'oro"

A due anni dalla scomparsa, anche Raffaele Di Fusco è intervenuto su Diego Armando Maradona , fornendo il suo affettuoso ricordo ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Dal giorno in cui è mancato si è detto e raccontato un po' tutto e ora diventa difficile poter dire qualcosa di nuovo - ha spiegato l'ex portiere, al Napoli a più riprese, dal 1983 all''85 e dall''86 al '90, con Diego e poi dal 1993 al 1998, sempre come riserva -. Ai giovani uno potrebbe mettersi a spiegare i gesti tecnici che fortunatamente si ritrovano su internet. Certo, vederli fare allo stadio faceva ulteriormente effetto...".

Di Fusco: "Uno come Diego Maradona non ci sarà mai più"

E ancora: "Uno come Diego non ci sarà mai più: lui e basta era capace di vincere da solo una partita. Né Messi, né Cristiano Ronaldo potranno mai farlo e lo stiamo vedendo al Mondiale di Qatar. Ai giovani, però, mi preme di più far conoscere l'uomo Maradona...".

Di Fusco: "Quante risate con Maradona a Napoli! Diego aveva un cuore d'oro"

Di Fusco aggiunge: "In allenamento ti fregava sistematicamente. Ma, fuori dal calcio Diego era uno di cuore, uno che faceva il bene delle persone . Lui faceva male a sé stesso, ma mai agli altri. E' questo gli è costato caro, l'ha pagato. Ma, detto questo, Diego era uno per i bambini e per la beneficenza. Non sapeva dire di No, qualcosa che gli si è sempre ritorto contro, ma è sempre stato di una immensa bontà. E poi, posso dire, aveva una risata travolgente, ti trascinava. Ecco, i momenti trascorsi fuori dal campo con Diego, sono stati indimenticabili anche più di quelli passati a inseguire il pallone".