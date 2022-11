Maradò, Maradò

Laggiù, a Doha, per il Mondiale del Qatar, la telecamera sentimentale si è spenta sul calcio di punizione di Leo Messi in curva mentre l’Argentina restava sotto le grinfie dell’Arabia Saudita vittoriosa a sorpresa. Sullo sfinimento della “pulce” contro gli arabi, la telecamera ha staccato. Non c’è più il ragazzo coi riccioli neri. Non c’è più magia sull’erba. L’erede non è stato mai erede. Non c’è più l’Argentina di un artefice magico. L’incantesimo appartiene al passato. È una mano nel cielo dell’Azteca, è l’indimenticabile serpentina di settanta metri tra gli inglesi che cadevano come birilli, è lo slalom sublime fra l’intera difesa belga, è nelle lacrime a Roma per i fischi e quella finale rubata, è in quell’ultimo gol a Boston e una donna bionda vestita di bianco se lo portò via dal Foxboro Stadium in un tardo pomeriggio del Massachusetts perché nessuno poteva più sopportare la sua luce immortale sul campo.

Sempre presente Laggiù, tra le dune e i cammelli, questo è il primo Mondiale senza Diego, proprio il primo, perché lui c’era al Mondiale in Germania, urlando di gioia a Dortmund per la vittoria dell’Italia sui tedeschi a fi anco del telecronista argentino. E c’era in Sudafrica, a bordo-campo, con quel vestito grigio chiaro di una taglia troppo grande, maneggiando un rosario, tuffandosi di pancia sull’erba inzuppata d’acqua del Soccer City Stadium di Johannesburg, affidando proprio a Leo Messi le sorti dell’Argentina, inutilmente, la “pulce” non segnò neanche la miseria di un gol. E c’era ancora Diego al Mondiale in Russia, quattro anni fa, la sua sola presenza sugli spalti valeva l’intero Mondiale. Mentre si giocava c’erano solo occhi e telecamere per il Pibe, come in quel giorno di fine giugno, una sera alla Zenit Arena di San Pietroburgo. Si stava giocando Argentina-Nigeria, e Diego massiccio e sorridente, stretto in una maglietta azzurra della Puma, ballava in tribuna, e finalmente Leo Messi segnò, e le telecamere andavano sempre su Diego fin quando il suo posto rimase vuoto, nell’intervallo, perché Diego si era sentito male.