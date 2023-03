Siani e la profezia sullo scudetto del Napoli: c'entra Maradona

A Domenica In Alessandro Siani ha ricordato insieme a Mara Venier Diego Armando Maradona e commentato le ultime gesta del Napoli in Serie A. Se la conduttrice ha ammesso di non aver mai conosciuto personalmente il calciatore argentino, il comico napoletano ha rivelato che è stato El Pibe de Oro a contattarlo dopo aver visto alcuni suoi spettacoli. "Diego è stato un altro rivoluzionario: Fidel Castro aveva ragione, era il Che Guevara dello sport...- ha commentato Siani - "Maradona è stato incredibile, secondo me anche da là sopra...non può farlo dal vivo...cioè, per quello che sta accadendo alla squadra del Napoli... Non ha il piede disponibile ma la mano da là sopra Diego la sta mettendo. La famosissima mano de dios, perché veramente stiamo facendo un campionato incredibile. Lui ha rivoluzionato Napoli".