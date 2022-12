Maradona, Messi non dimentica cosa ha fatto: il messaggio commuove i tifosi

Messi: "La meritavamo anche nel 2014"

"Da Grandoli fino ai Mondiali del Qatar sono passati quasi 30 anni. Sono stati circa tre decenni in cui la palla mi ha regalato molte gioie e anche qualche tristezza - ha scritto Messi -. Ho sempre sognato di essere campione del mondo e non volevo smettere di provarci, anche se sapevo che forse non sarebbe mai successo. Questa Coppa che abbiamo ottenuto è anche di tutti quelli che non l'hanno fatta nei precedenti Mondiali che abbiamo giocato, come nel 2014 in Brasile, dove la meritavano tutti per come hanno lottato fino alla stessa finale, hanno lavorato sodo e l'hanno desiderata tanto quanto me... E ce la siamo meritata anche in quella dannata finale".