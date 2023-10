Cannavaro e il Napoli di Maradona: "Allo stadio ho conosciuto mia moglie"

In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Fabio Cannavaro ha svelato alcune curiosità sulla sua vita privata ma anche retroscena sui suoi inizi nel mondo del calcio. "Il segreto d'amore con Daniela? L'intelligenza è la chiave del nostro rapporto, tutto sta nel considerare la famiglia come la cosa più importante, e poi tanta pazienza da parte di entrambi. Penso che la formula magica non esista", ha detto l'ex difensore. Poi ha rivelato: "Ci siamo conosciuti fuori dallo stadio a Napoli del quartiere di Fuorigrotta, sono passati molti anni, ma fortunatamente andiamo ancora d'accordo. Come l'ho conquistata? Nessuna strategia, è stata una scintilla scattata a entrambi. Non c'è stato un momento particolare: l'unico ricordo è quando lei mi ha visto la prima volta".