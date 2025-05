Clamoroso in Argentina: annullato il processo Maradona per lo scandalo documentario

Dopo la rinuncia della giudice , l'intero processo per la morte di Diego Armando Maradona è stato annullato per lo scandalo documentario. I giudici del Tribunale di San Isidro, a Buenos Aires, hanno deciso l'annullamento del processo a seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato che avrebbe coinvolto uno dei tre membri dello stesso tribunale.

Annullato il processo Maradona per un documentario non autorizzato

La decisione è stata annunciata dal giudice Maximiliano Savarino: "La giudice Julieta Makintach non è intervenuta in modo imparziale. La sua condotta ha prodotto un danno sia per la parte querelante come per la difesa". La Makintach in settimana aveva rinunciato alla sua partecipazione al processo. Decisione arrivata dopo la diffusione del documentario, non autorizzato, sul processo che stava andando avanti, "Giustizia Divina". La giudice aveva affermato che "si trattava di un'intervista, non di un documentario", nonostante sia stato rinvenuto il corpo di una sceneggiatura dal titolo 'La Giudice di Dio'.