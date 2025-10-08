La maglia che Diego Armando Maradona indossò il 5 maggio 1984 nella sua ultima partita con il Barcellona , in finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao , è stata ritrovata e verrà messa all'asta : prezzo di partenza 30.000 dollari (poco meno di 26mila euro). Non si tratta di una semplice divisa da gioco perché è la celebre maglia strappata in seguito alla furibonda rissa con cui si conluse il match deciso da un gol di Endika al 14'. Il risultato di una sorta di resa dei conti tra El Pibe de Oro e Goikoetxea che, con un intervento durissimo, aveva causato un serio infortuno alla caviglia sinistra di Maradona nel corso del suo biennio in Spagna.

"Non mettiamo all'asta maglie danneggiate, ma faremo un'eccezione"

"Non mettiamo all'asta maglie danneggiate, ma questa volta faremo un'eccezione. L'ultimo gioiello", ha annunciato, attraverso Instagram, Matchday Football Auctions. Lo storico reperto verrà messo all’asta insieme ad altri cimeli il prossimo 28 ottobre dall'azienda con sede in Argentina.

Che fine aveva fatto la maglia indossata da Maradona in Barcellona-Athletic Bilbao

Un quotidiano di Cordoba, "Perfil", ha ricostruito nel dettaglio il "cammino" della maglia: "La maglia indossata da Diego quel giorno fu ritirata per il lavaggio da una donna che, in tempi in cui non c'erano addetti alla manutenzione ma solo devozione, era una bandiera silenziosa dello spogliatoio catalano. Ma non la rammendò, anche perché era macchiata, e la regalò a suo figlio. E quel figlio, molti anni dopo, l'ha regalata a degli appassionati di calcio. La società Matchday Auctions si è recata a Barcellona per portare questa maglia in Argentina non solo come oggetto da collezione, ma come pezzo di storia".