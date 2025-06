Real Madrid-Al Hilal diretta Mondiale per Club: segui l'esordio di Inzaghi

All'Hard Rock Stadium di Miami la prima di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al Hilal . Debutto di fuoco per l'ex allenatore dell'Inter che affronta il Real Madrid , guidato dall'altro esordiente Xabi Alonso . In attesa della sfida tra Pachuca e Salisburgo , le due si affrontano per la prima sfida del girone H del Mondiale per Club. I Blancos sono tra le squadre che hanno speso di più nella finestra speciale di mercato per le squadre del torneo e potranno contare su due nuovi acquisti di altissimo livello come Trent Alexander-Arnold e l'ex Juve e Roma Dean Huijsen . Nessun nuovo arrivo per la squadra di Simone Inzaghi, che però si affida alle sue stelle: dal pupillo alla Lazio Milinkovic-Savic agli ex Serie A Cancelo e Koulibaly . Segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

19:45

Inter, rispetto per Inzaghi

Hanno fatto particolarmente discutere i retroscena sull'accordo tra Inzaghi e l'Al-Hilal prima della finale di Champions League: il commento di Xavier Jacobelli.



19:40

Vigilia particolare per Rodrygo

Il brasiliano del Real Madrid ha filmato dal balcone della sua camera d'albergo una scena particolare: e Rodrygo se la ride.



19:30

Dove vedere Real Madrid-Al Hilal in tv

Tutte le partite del Mondiale per Club, compresa Real Madrid-Al Hilal, sono visibili in chiaro sul sito e l'app di DAZN. Non occorrerà fare un abbonamento per guardare le sfide, basterà fare un account sul sito.

19:20

Chi si qualifica agli ottavi

Entrambe le squadre hanno già giocato almeno una finale del Mondiale per Club, il Real vincendone parecchie. Ma ora il format è completamente diverso rispetto agli altri anni e l'accesso alla fase a eliminazione diretta non è così scontato. Real e Al Hilal sono state inserite nel gruppo H insieme a Pachuca e Salisburgo, che giocheranno nella notte italiana. Accederanno agli ottavi di finale le migliori due classificate per ogni girone.

19:10

Il precedente

Tra Real Madrid e Al-Hilal c'è solo un precedente, ovvero la finale del Mondiale per Club nel 2023. I Blancos di Ancelotti batterono i sauditi per 5-3: doppietta di Vietto e Marega per l'Al Hilal, Vinicius (doppietta), Valverde (doppietta) e Benzema per gli spagnoli.

19:00

Real Madrid-Al Hilal: cresce l'attesa

Tutto pronto all'Hard Rock Stadium di Miami per ospitare la prima sfida del girone H del Mondiale per Club tra Real Madrid e Al Hilal: fischio d'inizio in programma alle 21.

Hard Rock Stadium - Miami