Al Ain-Juve diretta Mondiale per Club: segui l'esordio di Tudor

WASHINGTON (USA) - Dopo l'incontro alla Casa Bianca nello Studio Ovale con il presidente Trump la Juventus di Tudor è pronta a fare il suo esordio nel Mondiale per Club contro l'Al Ain dell'ex Roma e Atalanta Rui Patricio, club inserito nel gruppo G (insieme anche a Manchester City e Wydad). Segui la sfida e tutti gli aggiornamenti in diretta.

2:10

La formazione ufficiale della Juve

JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Kalulu, Savona; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

2:02

Al Ain-Juve vale più dell'ingaggio di Yildiz

Pronti via, i bianconeri hanno già riscosso un assegno da 20 milioni di euro per la sola partecipazione al Mondiale per Club. Per ogni vittoria si guadagnano 1,8 milioni di euro: la sfida all’Al Ain di stanotte, insomma, vale già più dell’intero ingaggio netto attualmente percepito da Yildiz.

2:01

Dove vedere Al Ain-Juve

Ecco da che ora e dove verrà trasmessa in diretta tv e streaming la partita della Juventus. LEGGI QUI

Audi Field, Washington