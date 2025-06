Acerbi, la reazione infastidita col tifoso del Psg è clamorosa: "Ti sfondo di botte, io matto..."

ROMA - Un video così ci mette veramente poco a diventare virale. Nel ritiro di Los Angeles in vista del Mondiale per Club è accaduto un episodio piuttosto acceso fuori dagli spogliatoi dell’Inter. Un tifoso del Psg, probabilmente ancora euforico per il 5-0 rifilato in finale di Champions League ai nerazzurri, ha provocato Acerbi urlandogli "Acerbi‑Barcola" in riferimento al duello in campo di quella sera . Il difensore, evidentemente infastidito, è subito uscito allo scoperto per chiarire l’accaduto. E la sua reazione, così energica, non è passata inosservata.

Acerbi e lo scontro con il tifoso, cosa è successo

Acerbi non ha trattenuto la rabbia. Aiutato da un membro dello staff per tradurre, ha replicato con toni duri: “Preso in giro non mi piace". Poi, tra gesti e parole in italiano, ha pronunciato la frase più pesante: “Io sono matto e ti sfondo di botte”. La delusione per il pesante 5‑0 nella finale di Champions contro il Psg si è trasformata in una reazione esplosiva, catturata da uno smartphone – il video è subito diventato virale. I commenti social non si sono fatti attendere. Tra casi passati – dal rifiuto in Nazionale al caso Juan Jesus – Acerbi torna al centro del dibattito, questa volta per una reazione che va ben oltre i limiti del fair‑play.