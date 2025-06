Mondiale per Club, Juve-Wydad: dove vederla in tv, orario e formazioni

Secondo impegno in questo Mondiale per Club per la Juve di Igor Tudor, oggi chiamata ad affrontare il Wydad Casablanca nella splendida cornice di Philadelphia. Dopo aver rifilato un rotondo 5-0 all'Al-Ain , i bianconeri hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione prima dello scontro diretto per il primo posto con il Manchester City di Pep Guardiola. Una vittoria, infatti, garantirebbe il passaggio del turno con un turno d'anticipo e un nuovo "tesoretto" per il mercato estivo.

Juve-Wydad, l'orario

Juve-Wydad andrà in scena oggi, domenica 22 giugno, alle ore 18 al "Lincoln Financial Field" di Philadelphia.

Dove vedere Juve-Wydad in diretta tv

Juve-Wydad sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, broadcaster che ha scelto di rendere visibili in chiaro tutte le partite del Mondiale per Club, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Dove vedere Juve-Wydad in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet, nonché accessibile tramite un semplice login anche sul pc. Potrete seguire la seconda partita del Mondiale per Club della squadra di Tudor in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.