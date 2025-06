Mondiale per Club, Tudor esalta la Juve: "Un'altra bella vittoria. Su Yildiz e Vlahovic..."

FILADELFIA (STATI UNITI) - La partita con il Wydad Casablanca "era diversa per orario e ritmo. Loro si sono preparati per affrontarci. Io ho sempre paura anche quando siamo avanti 3-1 o 4-1. I ragazzi sono stati bravi, hanno vinto due belle partite. Ora saranno liberi di andare a cena fuori a Orlando". Così l'allenatore della Juve, Igor Tudor, ai microfoni di Dazn al termine della vittoria della 'Vecchia Signora' contro la squadra marocchina. Un successo, quello di Yildiz e compagni, che proietta i bianconeri in vetta al girone G e a punteggio pieno in attesa del Manchester City, impegnato nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno contro l'Al-Ain.