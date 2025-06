Juve-Wydad Casablanca, Mondiale per Club: segui la diretta di oggi

17:30

Tudor: "Non vedo stanchezza nella squadra, solo entusiasmo"

Tudor alla vigilia della partita ha parlato così: "Sarà una gara importante contro una squadra di qualità e noi dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti. Qualificarsi in anticipo sarebbe bello, naturalmente, ma non si può programmare niente. Non vedo stanchezza nella squadra, vedo solo entusiasmo e grande piacere di giocare insieme. La partita contro l'Al-Ain l'hanno approcciata come piace a me, anche grazie al lavoro che stiamo facendo. Sono felice, con la squadra mi sono trovato bene dal primo giorno e sento una bella energia intorno a noi, anche nel club. Spero si possano fare grandi cose insieme, perché la storia di questo club è fare grandi cose. Non penso al traguardo, ma a quello che dobbiamo fare allenamento dopo allenamento. Bisogna vivere nel presente, dal passato si impara e il futuro lo costruiamo oggi. Pensiamo partita dopo partita, cercando di non essere una sorpresa in negativo".

17:20

Dove vedere Juve-Wydad in tv

Tutto ciò che c'è da sapere sulla seconda partita della fase a gironi dei bianconeri: info e canali per seguirla in tempo reale.

17:10

Tudor a un passo dagli ottavi

Dopo l'esordio da sogno per 5-0 contro l'Al Ain, la Juventus è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Infatti basterebbe una vittoria ai bianconeri per conquistare l'aritmetica certezza dell'accesso alla fase successiva. Situazione opposta per il Wydad: se il club marocchino dovesse perdere, sarebbe eliminato dal Mondiale per Club.

17:00

Il precedente che sorride alla Juve

Le squadre europee hanno vinto tutte e tre le precedenti partite contro avversarie marocchine nel Mondiale per Club: il Raja Casablanca ha perso contro il Real Madrid nel 2000 e il Bayern Monaco nel 2013, mentre il Wydad AC ha perso contro il Manchester City mercoledì scorso nella sfida d'apertura del girone G.

16:55

Wydad Casablanca, la formazione ufficiale

WYDAD AC (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Moufi; Boutouil, El Moubarik; Amrabat, Zemraoui, Lorch; Obeng. All. Benhachem

16:50

Juventus, la formazione ufficiale

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

16:44

Quanto guadagna la Juve se si qualifica agli ottavi del Mondiale per Club

Dai premi per la partecipazione al dettaglio dei ricavi relativi alle varie fasi della competizione FIFA: tesoretto importante in caso di passaggio del turno

16:30

Juve-Wydad Casablanca: l'orario

A breve la gara tra Juventus e Wydad Casablanca: il calcio d'inizio è in programma alle ore 18 (ora italiana).

Lincoln Financial Field - Philadelphia