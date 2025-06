Juve ed Inter continuano ad essere protagoniste al Mondiale per Club , competizione in programma negli Stati Uniti fino al prossimo 13 luglio. Un torneo che coinvolge le migliori squadre del pianeta e mette in palio un montepremi pazzesco , tenendo conto del bonus legato alla partecipazione e dei vari premi destinati alle singole partite e ad ogni passaggio del turno. La formazione di Tudor si è qualificata agli ottavi di finale con un turno d'anticipo , mentre i nerazzurri si giocheranno il pass per la fase ad eliminazione diretta contro il River Plate.

Mondiale per Club, i ricavi di Juve ed Inter: il pazzesco montepremi fino alla finale

All'alba del Mondiale per Club, la Juventus è partita da una base di 17,1 milioni di euro (19,7 milioni di dollari), mentre l'Inter ha incassato una cifra pari a 21,6 milioni di euro (24,35 milioni di dollari), seguendo i criteri stabiliti dal ranking e dal budget destinato alle squadre europee. A questo "bonus partecipazione", i bianconeri hanno già aggiunto 3,6 milioni di euro, grazie alle due vittorie contro Al Ain e Wydad Casablanca, e 6,9 milioni per la qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri, dal canto loro, hanno pareggiato all'esordio con il Monterrey e vinto in rimonta con l'Urawa Reds, mettendo in cassaforte 2,7 milioni di euro. E se una tra Juve ed Inter dovesse arrivare fino in fondo? La Vecchia Signora, qualora vincesse tutte le partite di qui alla fine della competizione FIFA, arriverebbe a sfiorare quota 127 milioni di euro di montepremi (€126.825.000). Il club presieduto da Giuseppe Marotta, invece, supererebbe i 130 milioni di euro (€130.425.000), nel caso in cui alzasse il trofeo il prossimo 13 luglio.

Qui di seguito il dettaglio dei ricavi per ogni singolo evento e per l'eventuale passaggio del turno al Mondiale per Club: