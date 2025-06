Mondiale per Club, Benfica-Bayern Monaco: dove vederla in tv, orario e formazioni

Al "Bank of America Stadium" di Charlotte c'è in palio il primo posto del girone C. Terza apparizione in questo Mondiale per Club per Benfica e Bayern Monaco, pronte ad affrontarsi in occasione dell'ultima partita della fase a gironi. Bavaresi già aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale del torneo, mentre ai lusitani basta un punto per evitare cattive sorprese, qualora il Boca Juniors dovesse superare con un largo punteggio Auckland City. Sponda portoghese, non prenderà parte all'incontro Andrea Belotti, squalificato dopo il cartellino rosso incassato nella sfida con gli argentini.