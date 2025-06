Belotti espulso, ma il suo Benfica rimonta con il Boca. Vince il Flamengo

Gli argentini del Boca Juniors e i portoghesi del Benfica hanno pareggiato 2-2 una partita del gruppo C del Mondiale per Club, giocata all'Hard Rock Stadium di Miami. I gialloblù sudamericani hanno sfruttato i primi minuti di gioco per mettere a segno due reti con Merentiel al 21' e Battaglia al 27'. Nel recupero del primo tempo l'argentino Di Maria ha accorciato le distanze su rigore per il Benfica. Infine la rete del pareggio dei lusitani è stata firmata da un altro argentino, l'esperto difensore Otamendi all'84'. Da segnalare l'espulsione nel Benfica di Andrea Belotti, ex attaccante di Roma e Torino, per un fallo su un avversario al 70' sul 2-1 per il Boca. Da registrare anche due cartellini rossi nella formazione argentina: nel recupero del primo tempo è stato espulso Ander Herrera, che però era in panchina dopo essere uscito per infortunio dopo 20 minuti, mentre nel finale, all'88', è stato cacciato Figal.