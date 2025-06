Mondiale per Club, Inter-River Plate: dove vederla in tv, orario e formazioni

L'Inter si gioca la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. A Seattle, nella notte italiana, la squadra di Chivu sfiderà il River Plate di Gallardo e del talento Mastantuono. Entrambe le formazioni si trovano al primo posto nel gruppo E con 4 punti. I nerazzurri sono certi del passaggio in caso di vittoria o pareggio, ma anche la sconfitta sarebbe sufficiente, se il Monterrey non dovesse battere l'Urawa. Chivu, per la partita, si affiderà in attacco a Lautaro Martinez e Pio Esposito.