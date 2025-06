Mondiale per Club, Juve-Manchester City: dove vederla in tv, orario e formazioni

Terza ed ultima partita della fase a gironi del Mondiale per Club per la Juve di Igor Tudor, chiamata ad affrontare il Manchester City di Pep Guardiola nella splendida cornice di Orlando , città che ospiterà anche l'ottavo di finale della squadra che vincerà il girone G . Bianconeri con due risultati su tre a disposizione, grazie al maggior numero di gol fatti rispetto ai Citizens. Una volta conquistato il pass per la fase ad eliminazione diretta , l'obiettivo è provare ad evitare un eventuale scontro con il Real Madrid agli ottavi.

Juve-Manchester City, l'orario

Juve-Manchester City andrà in scena oggi, giovedì 26 giugno, alle ore 21 al "Camping World Stadium" di Orlando.

Dove vedere Juve-Manchester City in diretta tv

Juve-Manchester City sarà trasmessa in diretta su DAZN, broadcaster del Mondiale per Club che ha deciso di rendere visibili in chiaro tutte le partite del torneo FIFA, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. DAZN è attivo sul canale 214 del palinsesto Sky e nella sezione "App" della Home di SkyQ. La gara verrà trasmessa in diretta tv anche su Canale 5.

Dove vedere Juve-Manchester City in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity, gratis su sito e app. Le omonime applicazioni sono scaricabili comodamente su smartphone e tablet, oltre ad essere accessibili da pc tramite un semplice login. Potrete seguire la partita della Juve anche in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.